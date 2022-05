Caso juíza Monica de Oliveira: velório será realizado em duas cidades da Paraíba

O juiz João Augusto Figueiredo de Oliveira Júnior, marido da juíza Monica de Oliveira, encontrada morta dentro do carro na última terça-feira (17), viajou para o estado da Paraíba, nesta quarta-feira (18), para acompanhar os ritos funerários da esposa junto à família dela. A informação foi confirmada pela prima da magistrada, Ivonete Ludgério.

De acordo com familiares, o velório será realizado em duas cidades paraibanas, nesta quinta-feira (19). Às 7h, haverá o início do velório na capela mortuária do Campo Santo da Paz, em Campina Grande; e a partir das 13h, na Câmara Municipal de Vereadores, em Barra de Santana.

VEJA MAIS

O sepultamento está marcado para 17h, desta quinta-feira, no cemitério São Joaquim, em Barra de Santana. Monica Maria morreu aos 47 anos. Segundo a sobrinha da magistrada, Monique Andrade, imagens da câmera de segurança da garagem do prédio, onde o corpo foi encontrado pelo juiz João Augusto, apontam para um suicídio.

A declaração da familiar foi feita nesta quarta-feira (18), no Aeroporto Internacional de Belém, bairro de Val-de-Cans, momentos antes de o corpo da juíza embarcar para a Paraíba. Durante uma entrevista, Monique disse ter assistio às filmagens e confirmou que não há outra hipótese para a morte da tia, se não suicídio.