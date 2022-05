Caso juíza Mônica de Oliveira: 'Tinha disparado nela mesma', afirma o marido da magistrada

O juiz João Augusto Figueiredo de Oliveira Júnior afirmou que a esposa, a juíza Monica Andrade Figueiredo de Oliveira, de 47 anos, deu um tiro nela mesma. A declaração foi feita em um áudio enviado à TV Liberal. Na manhã desta terça-feira (17), o magistrado deixou o corpo da juíza na sede da Divisão de Homicídios de Belém, no bairro de São Brás. Ela apresentava um ferimento por arma de fogo na altura do peito, segundo a polícia.

Ao produtor Léo Nunes, da TV Liberal, o​ juiz João Augusto disse que não tinha condições de falar, mas detalhou o caso por ele tratado como “lamentável incidente”.

VEJA MAIS

O magistrado explicou que a Monica Maria morava em Campina Grande, na Paraíba, mas estava na capital paraense nos últimos dias.

“Ela vem para cá, eu vou para lá e assim sucessivamente. Neste momento ela estava aqui. Num momento de fraqueza ou coisa parecida, nesta noite, onze e meia da noite, ela já saiu com as malas como se fosse para o aeroporto viajar”, relembrou o juiz.