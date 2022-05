Caso juíza Mônica de Oliveira: Tribunal de Justiça do RN lamenta a perda da magistrada

O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, que tem como presidente o desembargador Vivaldo Pinheiro, emitiu nota lamentando a morte da juíza Mônica Maria Andrade Figueiredo de Oliveira, 47 anos.

A magistrada ingressou no Poder Judiciário do RN em 2016, era titular da Vara Única de Martins e ocupava a diretoria do fórum daquela comarca.

