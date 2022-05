Caso juíza Mônica de Oliveira: Judiciário vai dar sequência à apuração do caso, diz Polícia Civil

A Polícia Civil do Pará informa que o Poder Judiciário do Pará é que vai conduzir as apurações sobre o caso da juíza Mônica Figueiredo de Oliveira, que foi encontrada morta em Belém, na manhã desta terça-feira (17).

Por nota, a PC disse que "...realizou, dentro das suas atribuições legais, diligências referentes ao caso, como o registro da ocorrência e a requisição de perícias. O caso foi remetido ao Poder Judiciário, que é órgão responsável por dar sequência à apuração, com a adoção das medidas cabíveis conforme legislação pertinente ao órgão".