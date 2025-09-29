Casa é destruída por incêndio no Marajó
Moradores gravaram vídeos do incêndio e os registros circularam nas redes sociais
Um incêndio de grandes proporções destruiu uma casa na noite do último domingo (28), na travessa Manoel Gonçalves, localizada no bairro Santa Quitéria, na cidade de Anajás, que integra o Arquipélago do Marajó. Apesar da mobilização dos moradores para combater o fogo, a residência foi completamente consumida pelas chamas, mas, felizmente, ninguém ficou ferido. As causas do incêndio ainda são desconhecidas e deverão ser apuradas pelas autoridades competentes.
Moradores da área gravaram vídeos do ocorrido, e os registros circularam amplamente nas redes sociais. Em uma das gravações, era possível observar a intensidade do incêndio e a rápida movimentação de populares que tentavam, com baldes d'água, conter a propagação das chamas, conforme noticiado pelo portal Notícia Marajó. O esforço coletivo foi em vão, resultando na destruição total do imóvel. “Bora, bora. Vai, vai”, grita a população ao fundo para controlar o fogo.
Veja a mobilização dos moradores contra o incêndio em Anajás
O Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA) ainda não se posicionou sobre o caso. A Redação Integrada de O Liberal entrou em contato com a corporação na segunda-feira (29) e aguarda um retorno com detalhes sobre as ações realizadas ou a investigação das causas do incêndio. A travessa Manoel Gonçalves, onde aconteceu o incêndio, é um importante ponto do bairro Santa Quitéria.
