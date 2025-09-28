Incêndio atinge depósito em Castanhal após suposta queima em terreno baldio

Um incêndio de grandes proporções atingiu um depósito de materiais elétricos na tarde do último sábado (27), em Castanhal, no nordeste paraense. O estabelecimento fica localizado na avenida Marechal. Informações iniciais apontam que o fogo teria começado após um homem atear chamas em um terreno baldio.

Apesar disso, a causa oficial do incêndio ainda não foi confirmada. As chamas se alastraram rapidamente e atingiram o depósito de materiais elétricos que está nas proximidades de onde o fogo começou. Testemunhas relataram momentos de tensão e agilidade para remover veículos da área antes que as chamas se propagassem.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para conter o incêndio. Apesar disso, parte dos equipamentos armazenados, incluindo transformadores, foi destruída. Imagens que circulam nas redes sociais mostram que, rapidamente, uma grande nuvem de fumaça se formou na área.

Até o momento, não há informação de feridos. A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais detalhes sobre o caso ao Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA). A reportagem aguarda retorno.