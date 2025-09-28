Capa Jornal Amazônia
Polícia

Incêndio atinge depósito em Castanhal após suposta queima em terreno baldio

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para conter o incêndio

O Liberal
fonte

Foto apenas ilustrativa para mostrar o trabalho dos bombeiros (Cláudio Pinheiro / O Liberal)

Um incêndio de grandes proporções atingiu um depósito de materiais elétricos na tarde do último sábado (27), em Castanhal, no nordeste paraense. O estabelecimento fica localizado na avenida Marechal.  Informações iniciais apontam que o fogo teria começado após um homem atear chamas em um terreno baldio.

Apesar disso, a causa oficial do incêndio ainda não foi confirmada. As chamas se alastraram rapidamente e atingiram o depósito de materiais elétricos que está nas proximidades de onde o fogo começou. Testemunhas relataram momentos de tensão e agilidade para remover veículos da área antes que as chamas se propagassem. 

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para conter o incêndio. Apesar disso, parte dos equipamentos armazenados, incluindo transformadores, foi destruída. Imagens que circulam nas redes sociais mostram que, rapidamente, uma grande nuvem de fumaça se formou na área. 

Até o momento, não há informação de feridos. A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais detalhes sobre o caso ao Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA). A reportagem aguarda retorno. 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

