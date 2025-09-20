incêndio atinge área de vegetação perto do aeroporto de itaituba

Um incêndio de grandes proporções atingiu uma área de vegetação localizada nas proximidades do aeroporto de Itaituba, no sudoeste do Pará. Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para controlar as chamas e impedir que o fogo se alastrasse para outras áreas. O incêndio ocorreu na tarde de sexta-feira (19), informou, ainda, o portal Giro.

O sargento Martins, que comandou a equipe dos bombeiros que atuou na ocorrência, no local havia uma grande quantidade de entulho, o que favorece a propagação das chamas. "Fizemos o controle do incêndio. Agora, o fogo que está tendo é isolado”, disse ele, na tarde de sexta-feira.

"Na verdade, aqui é muito entulho, pneu velho. Tudo isso é combustível para que fogo se propague", afirmou. “Ainda mais nessa época de estiagem. Evitar ao máximo tacar fogo. Às vezes, alguns fogos são acidentais. Mas outros são propositais. Fica o alerta. O incêndio pode evoluir para uma residência e ter danos materiais e, muitas vezes, até humanos", completou o sargento Martins.