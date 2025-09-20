Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Incêndio atinge área de vegetação perto do aeroporto de Itaituba

Bombeiros controlaram o fogo, mas orientam população a evitar queimadas durante estiagem

O Liberal
fonte

A imagem mostra o sargento Martins, do Corpo de Bombeiros, e o fogo na vegetação (Foto: Reprodução/Portal Giro)

Um incêndio de grandes proporções atingiu uma área de vegetação localizada nas proximidades do aeroporto de Itaituba, no sudoeste do Pará. Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para controlar as chamas e impedir que o fogo se alastrasse para outras áreas. O incêndio ocorreu na tarde de sexta-feira (19), informou, ainda, o portal Giro.

O sargento Martins, que comandou a equipe dos bombeiros que atuou na ocorrência, no local havia uma grande quantidade de entulho, o que favorece a propagação das chamas.  "Fizemos o controle do incêndio. Agora, o fogo que está tendo é isolado”, disse ele, na tarde de sexta-feira.

VEJA MAIS:

image Incêndio destrói galpão e veículos no distrito de Miritituba em Itaituba
As chamas começaram na noite de quarta-feira (13) e foram controladas na madrugada desta quinta-feira (14)

image Incêndio destrói residência em Itaituba, no Pará, e morador pede ajuda nas redes sociais
“Eu cheguei (do trabalho) e tudo o que foi construído durante anos se acabou”, disse Dennefher Augusto Costa da Silva

"Na verdade, aqui é muito entulho, pneu velho. Tudo isso é combustível para que fogo se propague", afirmou. “Ainda mais nessa época de estiagem. Evitar ao máximo tacar fogo. Às vezes, alguns fogos são acidentais. Mas outros são propositais. Fica o alerta. O incêndio pode evoluir para uma residência e ter danos materiais e, muitas vezes, até humanos", completou o sargento Martins.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

incêndio atinge área de vegetação perto do aeroporto de itaituba

jornal amazônia
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

ARMAS

Homem suspeito de ameaçar ex-companheira é preso com pistola e carabina em Marabá

Ele foi autuado em flagrante na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher

20.09.25 10h00

FOGO NA MATA

Incêndio atinge área de vegetação perto do aeroporto de Itaituba

Bombeiros controlaram o fogo, mas orientam população a evitar queimadas durante estiagem

20.09.25 9h16

violência

Homem é morto com tiros no rosto no bairro do Jurunas, em Belém

A vítima ainda não foi identificada

19.09.25 22h55

POLÍCIA

Criança autista de 12 anos é baleada enquanto brincava na rua em Altamira

O incidente ocorreu enquanto o menino brincava na rua com amigos, no bairro São Sebastião.

19.09.25 21h34

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

violência

Homem é morto com tiros no rosto no bairro do Jurunas, em Belém

A vítima ainda não foi identificada

19.09.25 22h55

FOGO NA MATA

Incêndio atinge área de vegetação perto do aeroporto de Itaituba

Bombeiros controlaram o fogo, mas orientam população a evitar queimadas durante estiagem

20.09.25 9h16

confessou

Adolescente planejava série de ataques a escolas da região metropolitana de Belém

A garota fazia parte de grupos de aplicativos em que havia troca de informações de planejamentos de atentados no País

27.05.21 21h22

POLÍCIA

Mulher é presa com mais de 13 kg de skunk em embarcação no porto de Terra Santa

A suspeita foi abordada logo depois de sair do banheiro e, ao verificarem os pertences dela, foram encontrados 12 tabletes de entorpecente escondidos nas bagagens

19.09.25 17h47

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda