Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Incêndio destrói galpão e veículos no distrito de Miritituba em Itaituba

As chamas começaram na noite de quarta-feira (13) e foram controladas na madrugada desta quinta-feira (14)

O Liberal
fonte

Incêndio destrói galpão e veículos no distritos de Miritituba em Itaituba. (Foto: Plantão 24h)

Um incêndio atingiu um galpão no KM 8 da BR-230, próximo a um posto de combustíveis no distrito de Miritituba, em Itaituba, no sudoeste do Pará. As chamas começaram na noite de quarta-feira (13) e foram apagadas na madrugada desta quinta-feira (14). O Corpo de Bombeiros Militar do Pará auxiliou no controle do fogo.

“Uma equipe do 7º Grupamento Bombeiro Militar (GBM) realizou o rescaldo do local e evitou a propagação do fogo para áreas próximas”, comunicou.

Não há informações sobre vítimas ou sobre as possíveis causas do incêndio. Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram o galpão completamente tomado pelas chamas. Dois veículos que estavam dentro da estrutura, sendo um caminhão-tanque e um carro de passeio, foram destruídos. Além disso, parte da estrutura do galpão também ficou danificada.

Segundo informações iniciais, o espaço funciona como oficina de manutenção de caminhões. No vídeo, é possível ouvir um homem afirmar que não havia como usar água para conter o fogo devido à parte elétrica estar ligada. Ele ainda relata que as chamas já se aproximavam de outros galpões próximos.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

INCÊNDIO

Incêndio destrói galpão e veículos no distrito de Miritituba em Itaituba

As chamas começaram na noite de quarta-feira (13) e foram controladas na madrugada desta quinta-feira (14)

14.08.25 18h17

ACIDENTE

Motociclista para debaixo de ônibus após colisão na Augusto Montenegro, em Belém

O acidente foi registrado na manhã desta quinta-feira (14), próximo à entrada do conjunto Panorama XXI

14.08.25 17h53

LIBERDADE

‘Mago das unhas’ está em liberdade após mais de dois meses preso em operação contra jogos de azar

O influencer Gleison Lima Soares havia sido detido em 17 de abril na Operação “All In”

14.08.25 17h00

COMBATE

PC prende 10 pessoas em operação para combater crimes contra a mulher no Pará

Os investigados foram detidos na Região Metropolitana de Belém, Santarém, Tucuruí e Redenção

14.08.25 14h12

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

INQUÉRITO

Personal e PM mortos em Belém: inquérito conclui que sargento agiu em legítima defesa de terceiro

O duplo homicídio ocorreu em 19 de maio deste ano, quando o educador físico Alberto Wilson dos Santos Quintela foi morto pelo PM Rodrigo Alves Ferreira, que também morreu após ser baleado pelo sargento que estava à paisana no local

13.08.25 9h50

POLÍCIA

Bebê de 1 ano é morta com tiro na cabeça em Marabá

Outras três pessoas ficaram feridas. A Polícia Civil investiga o caso

14.08.25 12h22

POLÍCIA

Incêndio atinge loja de calçados e residência no bairro do Coqueiro, em Ananindeua

O Corpo de Bombeiros controlou o sinistro

14.08.25 10h43

POLÍCIA

Homem morre após ação policial em Icoaraci

De acordo com a Polícia Militar, o suspeito sacou uma arma de fogo e atirou contra os agentes, que revidaram

14.08.25 9h45

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda