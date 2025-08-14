Incêndio destrói galpão e veículos no distrito de Miritituba em Itaituba

Um incêndio atingiu um galpão no KM 8 da BR-230, próximo a um posto de combustíveis no distrito de Miritituba, em Itaituba, no sudoeste do Pará. As chamas começaram na noite de quarta-feira (13) e foram apagadas na madrugada desta quinta-feira (14). O Corpo de Bombeiros Militar do Pará auxiliou no controle do fogo.

“Uma equipe do 7º Grupamento Bombeiro Militar (GBM) realizou o rescaldo do local e evitou a propagação do fogo para áreas próximas”, comunicou.

Não há informações sobre vítimas ou sobre as possíveis causas do incêndio. Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram o galpão completamente tomado pelas chamas. Dois veículos que estavam dentro da estrutura, sendo um caminhão-tanque e um carro de passeio, foram destruídos. Além disso, parte da estrutura do galpão também ficou danificada.

Segundo informações iniciais, o espaço funciona como oficina de manutenção de caminhões. No vídeo, é possível ouvir um homem afirmar que não havia como usar água para conter o fogo devido à parte elétrica estar ligada. Ele ainda relata que as chamas já se aproximavam de outros galpões próximos.