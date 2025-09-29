Princípio de incêndio é registrado na Estação das Docas, em Belém

Um princípio de incêndio foi registrado na manhã desta segunda-feira (29) na área de alimentação da Estação das Docas, em Belém. Segundo informações de testemunhas, as chamas teriam iniciado em um duto de ar, próximo a um restaurante que fica no segundo andar do empreendimento. O fogo foi rapidamente controlado pela equipe do espaço.

Conforme a testemunha, três estrondos foram ouvidos no local e depois surgiu a fumaça, que se espalhou, assustando os visitantes que estavam próximos. Um vídeo enviado à Redação de O Liberal mostra a correria dentro do espaço. Na gravação, também é possível ver a Brigada de Incêndio do empreendimento inspecionando a área após a situação ser controlada. Ainda conforme a testemunha, o espaço continua aberto ao público, mas ficou tomado por um forte odor de queimado e fumaça.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para o Corpo de Bombeiros e Secom e aguarda o retorno.