Carro pega fogo na Avenida João Paulo II em Belém e Corpo de Bombeiros é acionado

Um carro Fiat mobi branco pegou fogo e foi destruído pelas chamas, na noite deste domingo (12), na Avenida João Paulo II, no bairro do Curio Utinga, em Belém. O Corpo de Bombeiros foi acionado e conseguiu apagar as chamas.

As informações iniciais são de que o veículo pertencia a um motorista de aplicativo, e, no momento do acidente, ele estava dentro do veículo.

Em conversa com a Equipe de Reportagem do Grupo Liberal por telefone, um dos bombeiros que atendeu a ocorrência, por volta das 18h57, informou que o condutor do veículo teria percebido pelo retrovisor do carro que estava pegando fogo por baixo do veículo. O carro era alugado.

“Não tivemos dificuldade para apagar o fogo”, informou o bombeiro.

Corpo de Bombeiros pagar as chamas no veículo (Divulgação)

Este é o segundo carro que pega fogo na João Paulo II esta semana. O anterior foi na última sexta-feira (10).

VEJA MAIS

Esta matéria está em atualização. Mais informações em breve.

Carro pega fogo na João Paulo II em Belém (Divulgação)