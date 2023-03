Picape é destruída por fogo no bairro Castanheira; dono suspeita de problema no ar-condicionado

Uma picape ficou completamente destruída após pegar fogonesta sexta-feira (10) na avenida João Paulo II, próximo a passagem Coração deJesus, bairro Castanheira, em Belém. Não houve feridos. O proprietário do veículo, Kendi Kishi, 74 anos, suspeita que um problema no ar-condicionado possater originado o fogo.

Segundo Kindi, ele estaria vindo sozinho de Ananindeua com destino a um restaurante na travessa Timbó, onde iria almoçar.

Assim que passou pela João Paulo II, dirigindo a sua Chevrolet Montana, modelo de 2009, verificou uma fumaça por dentro do automóvel. O condutor chegou a parar veículo e abriu o capô da picape para ver se tinha algum fogo.

Depois de algumas tentativas para identificar a origem da fumaça, Kindi avistou o plástico dentro do veículo sendo derretido.

“Estava vindo de Ananindeua, indo almoçar na Timbó.Desconfio que ar-condicionado tenha sido a causa do incêndio. Começou uma fumaça bem pequena por dentro do veículo. Parei a picape e fui direto para o capô. A fumaça continuou aumentando e voltei para olhar de novo no capô. Nada de fogo. Quando voltei pela segunda vez, na parte do carona, vi o plástico derretido e caindo”, contou.

Kindi ainda tentou conter o fogo com extintor de incêndio, mas não obteve sucesso no controle das chamas. “Peguei o extintor. Não vi o foco do Fogo. Um outro carro parou e o motorista me ajudou a apagar o fogo. A picape tem seguro, porque no ano passado troquei algumas coisas no ar-condicionado”, relatou o aposentado.

O incêndio foi controlado com ajuda do Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA). A redação integrada de O Liberal solicitou mais detalhes sobre o trabalho dos bombeiros ao CBMPA e aguarda retorno.