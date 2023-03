Incêndio na Pedreira destrói duas casas e atinge um terceiro imóvel nesta quarta-feira (01/03)

Um incêndio destruiu duas casas de madeira e atingiu parcialmente uma outra, na tarde desta quarta-feira (1º), no bairro da Pedreira, em Belém. As residências ficam localizadas em frente ao canal da travessa Pirajá, próximo à passagem Otávio Valente e quase de esquina com a avenida Doutor Freitas. Os imóveis seriam todos da mesma família. Ninguém se feriu.

O caso teria iniciado por volta das 15h30. Ainda não se sabe dizer o que iniciou o fogo. O Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA) conseguiu controlar as chamas e analisa as causas do incidente.

Claudionor Corrêa, o coordenador operacional da Defesa Civil de Belém, disse que as casas podem desabar e, por conta disso, as famílias foram orientadas a deixar os imóveis. Segundo ele, os residentes dos imóveis receberam assistência social.

"Existe um risco de desabamento. Os três imóveis estão com as estruturas bem danificadas. Já passamos todas as orientações para famílias. A casa que teve perda parcial também passou as orientações para a saída da família. Todos esses familiares foram encaminhados aos programas sociais do município e do Estado. O relatório da Defesa Civil será feito com caráter emergencial. Ainda nesta quarta, a engenheira saindo do local irá aprontar o relatório para que na quinta-feira (2), as famílias procurem os órgãos para que tenham assistência social", relatou Claudionor.

A redação integrada de O Liberal solicitou mais detalhes sobre o incêndio ao CBMPA e aguarda retorno.

Vídeos do incêndio

Pela tarde desta quarta (1º), vários vídeos circularam nas redes sociais sobre o incêndio. As imagens mostram o momento em que as chamas consomem uma das duas casas completamente destruídas. Moradores de prédios próximos registraram o caso.