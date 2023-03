Barraca de vendas da Praia Grande pega fogo e moradores de Outeiro registram momentos do incêndio

Uma barraca de vendas, chamada de “Boka Loca”, localizada na Praia Grande, em Outeiro, distrito de Belém, ficou destruída após ser atingida por um incêndio na madrugada desta sexta-feira (3). De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA), ninguém ficou ferido. A causa do acidente não foi revelada.

Moradores avistaram o fogo e se mobilizaram para tentar apagar o incêndio. Porém, quando eles foram tentar prestar assistência ao combate às chamas, boa parte da estrutura do ponto de comercialização tinha sido tomada pelo fogo.

Vídeos circulam nas redes sociais mostram momentos do incêndio. Em uma das filmagens, uma mulher registra o momento que parte do telhado da Boka Loca cai. Na sequência, ela se assusta com um suposto perigo de explosão. “Meu Deus do céu. E aquela outra barraca lá de quem é? São duas. Pegou. Vai explodir o freezer. Ô mãe, sai daí”, diz a cinegrafista apavorada.

Pela manhã, o cenário chamou atenção de quem passou pelo local. Algumas mesas e cadeiras derreteram com o calor.

Em nota, o CBMPA disse que os proprietários da barraca incendiada não demandaram o trabalho pericial, que iria identificar a origem do fogo. “O Corpo de Bombeiros Militar do Pará e Coordenadoria Estadual de Defesa Civil informaram que atenderam uma ocorrência de incêndio na madrugada de hoje (03), na ilha do Outeiro. A Guarnição do 26° GBM/Icoaraci atuou impedindo a propagação das chamas. O fogo consumiu uma barraca de vendas na Praia Grande. Ninguém ficou ferido. Os proprietários do local não acionaram a perícia, que apontaria as causas do incêndio”, diz o comunicado.