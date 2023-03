Carregador esquecido na tomada pode ter provocado incêndio em residência no conjunto Júlia Seffer

Um incêndio de médias proporções destruiu os quartos de uma casa de alvenaria localizada na rua 4 do conjunto Júlia Seffer, bairro de Águas Lindas, em Ananindeua, na noite desta quarta-feira (1º), por volta das 20h. Ninguém ficou ferido. A suspeita é de que as chamas tenham se iniciado em um carregador de celular esquecido na tomada. Mas somente a perícia poderá apontar a causa exata do fogo, que provocou rachaduras nas paredes da residência. Por conta disso, foi preciso interditar o local.

Sete viaturas do Corpo de Bombeiros do Pará (CBMPA), sendo quatro do quartel de Ananindeua e três de Marituba, atuaram no combate às chamas. Uma equipe da Polícia Militar também deu apoio aos trabalhos. Segundo a tenente Iara, que estava no comando da operação pelo CBMPA, o fogo foi combatido de forma rápida. O proprietário do local solicitou a perícia, para ser feita a devida apuração sobre a verdadeira causa e circunstância do sinistro.

Assim que soube do ocorrido, um bombeiro que estava de folga foi quem evitou com que as chamas se alastrassem para outros cômodos da casa. O cabo Relry Monteiro Borges, mergulhador do Corpo de Bombeiros, relatou que ficou sabendo do incêndio, através do cunhado dele, que mora na mesma rua do imóvel atingido. Duas crianças estavam na residência, enquanto os pais haviam saído para a igreja. As menores também alertaram a vizinhança.

“O meu cunhado saiu de casa por volta das 20h30 e, cinco minutos depois, ele mandou mensagem para a minha esposa dizendo que, a três casas da casa dele, estava pegando fogo na casa de um vizinho. Já estava bem avançado. Ele pediu para que eu viesse para cá para dar um apoio. Foi no momento em que eu tive a ideia de pedir para a minha esposa dois extintores que ela tem na loja dela e trouxe para cá para ajudar”, relatou o cabo Relry.

Com a ajuda de uma outra pessoa, o militar arrombou a porta da sala e teve acesso para dentro da residência. “Vimos que o fogo já estava bem avançado. Conseguimos chegar até a cozinha. Recebemos a informação de que as crianças já estavam salvas e na casa do meu cunhado. Lá dentro da casa onde pegou fogo, nós encontramos gasolina e o botijão de gás ao lado do fogão”, detalhou.

“Para diminuir a possibilidade de aumentar a proporção do incêndio, cortamos a mangueira [do botijão de gás] e retiramos de lá de dentro. Nesse momento, chegou o pai das crianças e dono da casa. Chegou desesperado, querendo entrar nos quartos. Nós contivemos ele e dissemos que estava tudo bem e que ele podia ir lá na casa do meu cunhado que os filhos dele estavam salvos”, completou o mergulhador, ao acrescentar que o dono da residência informou que a suspeita é de que o fogo tenha começado em um carregador de celular esquecido na tomada de um dos quartos.