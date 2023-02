Beija-Flor 2023: Carro que pegou fogo tinha ‘efeito arriscado’, afirma carnavalesco

O carro alegórico da Beija-Flor de Nilópolis que pegou fogo antes do início do desfile de Carnaval, na segunda noite do Grupo Especial do Rio de Janeiro, nesta terça-feira (21), tinha “efeitos arriscados”, afirmou o carnavalesco Alexandre Louzada, segundo declarou a um portal de notícias.

As chamas que atingiram a fantasia do destaque Edson Gouveia se alastraram rapidamente pelas penas sintéticas de náilon que compunham o figurino. Segundo o carnavalesco, no momento de preparação da escola, havia sido contrário ao uso do mecanismo que disparava fumaça e fagulhas, mas foi “voto vencido”.

Edson Gouveia foi retirado em segurança e voltou para o carro. Ele desfila na Beija-Flor desde 2017.

