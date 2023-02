Famosas brilham na Sapucaí no 2º dia de desfile do Grupo Especial do Rio de Janeiro

As Rainhas do Carnaval 2023 brilharam na Sapucaí, nesta segunda-feira, 20, no 2º dia de desfiles das escolas de samba do Grupo Especial do Rio de Janeiro. Ao todo, 12 escolas foram divididas e apresentadas; seis no domingo, 19, e as outras seis ontem: Portela, Vila Isabel, Imperatriz Leopoldinense, Beija-Flor de Nilópolis e Unidos do Viradouro. Confira!

1. Mayara Lima, rainha de bateria da Tuiuti

2. Bianca Monteiro, rainha de bateria da Portela

3. Sabrina Sato, rainha de bateria da Vila Isabel

4. Maria Mariá, rainha de bateria da Imperatriz Leopoldinense

5. Lorena Raissa, rainha de bateria da Beija-Flor de Nilópolis

6. Erika Januza, rainha de bateria da Unidos da Viradouro

Outras famosas também brilharam e se destacaram como Musas do Carnaval 2023. Lore Improta pela Unidos da Viradouro, desfilou com a fantasia contando a história de "Rosa Maria Egpicíaca". Em seu Instagram oficial prometeu "entregar muito axé, samba no pé e a energia boa que só a Unidos do Viradouro tem", disse na postagem.