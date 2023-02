Famosas brilham na Sapucaí no desfile do Grupo Especial do Rio de Janeiro

As musas do carnaval do Rio de Janeiro brilharam na Sapucaí na noite deste domingo (19/02), no desfile do Grupo Especial. Paolla Oliveira, Viviane Araújo, Lexa, Pocah e a estreante na Sapucaí, Yasmin Brunet, deram um show de beleza e simpatia.

Viviane Araújo, que desfila há 15 anos como rainha de bateria da Salgueiro, estava com uma fantasia de gladiadora, enquanto a cantora Lexa, usou uma fantasia dourada que representava uma sereia.

Confira as escolas e as famosas que desfilaram na Sapucai no domingo (19/02)

Império Serrano



A escola homenageou o sambista Arlindo Cruz e teve Darlin Ferrattry, mãe da cantora Lexa, como rainha de bateria. .A atriz Quitéria Chagas, veio da Itália para o desfile e também foi destaque na noite.

Grande Rio



Paolla Oliveira estava no posto de rainha de bateria da escola pelo quinto ano e, além dela, outras famosas como a atriz Monique Alfradique, a cantora Pocah, as modelos Yasmin Brunet e Renata Kuerten e as influenciadoras Mileide Mihaile e Gabriela Versiani, também estava no time da atual campeã do Rio de Janeiro.

Mocidade Independente de Padre Miguel



A escola trouxe a rainha Giovana Angélica e outras musas como: Aline Mineiro, Natasha Horana e Erika Schneider.

Unidos da Tijuca



A cantora Lexa reinou soberana à frente da bateria da escola da zona Norte do Rio de Janeiro. A musa usou uma fantasia toda dourada que representava uma sereia.

Salgueiro

Pelo 15° ano Viviane Araújo brilhou como rainha de bateria da vermelho-e-branco. As atrizes Dandara Mariana e Deborah Secco também foram destaques na noite, além da cantora e Rebecca.

Mangueira

No posto de rainha de bateria há 10 anos, Evelyn Bastos desfilou como Oxum no enredo repleto de ancestralidade, "As Áfricas que a Bahia canta". A ex-BBB Thelma Assis também desfilou pela verde-e-rosa do Rio.