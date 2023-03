Carro pega fogo e assusta moradores do Jurunas em Belém

Na noite de terça-feira, 7, um carro pegou fogo na passagem Carlos de Carvalho, próximo à rua Eng. Fernando Guilhon, no bairro do Jurunas, em Belém. O veículo foi consumido pelas chamas e por algum tempo bloqueou a passagem na via. Militares do Corpo de Bombeiros do Pará (CBMPA) atenderam a ocorrência e o fogo foi extinto.

Situação assustou os moradores da área. (Redes sociais)

O sinistro aconteceu por volta das 22h e foi confirmado por policiais do 20º Batalhão da Polícia Militar (BPM), que foram chamados após moradores acionarem o Centro Integrado de Operações (Ciop). Os militares conversaram com o proprietário do carro que contou que o fogo começou quando ele estava chegando em casa.

Ao começar a estacionar em sua garagem, o condutor sentiu um cheiro de queimado e, em seguida, o veículo começou a pegar fogo. Com a chegada do Corpo de Bombeiros, as chamas logo foram controladas. Não houve registro de feridos.

A redação integrada de O Liberal aguarda nota oficial do CBMPA.