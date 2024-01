​Caminhonete dá ré e derruba poste de energia em praça no Marajó

​Uma caminhonete derrubou um poste de energia elétrica na manhã desta quinta-feira (18) em Portel, na ilha do Marajó. As imagens gravadas por câmeras de segurança mostram que ninguém se feriu. Mesmo depois da estrutura ficar caída ao chão, o motorista deixa o local como se nada tivesse acontecido. Apesar do prejuízo, o fornecimento de energia elétrica não chegou a ser afetado.

VEJA MAIS

O incidente ocorreu na rua Padre Emílio Martins, no bairro Centro, em frente ao antigo hidroviário. O local é uma praça pública e tem o trânsito de veículos proibido. Mesmo assim, alguns condutores estacionam no espaço e utilizam as caminhonetes para expor produtos. As informações são do portal Notícia Marajó.