Forte ventania no Telégrafo derruba muro e poste energizado

Uma forte ventania derrubou um muro e poste de energia, na tarde desta quarta-feira (9), no bairro do Telégrafo, em Belém. Segundo o Centro Integrado de Operações (Ciop), a queda do muro atingiu quatro casas na vila São Raimundo, localizada na travessa Djalma Dutra, entre as ruas Municipalidade e do Una. Não há relatos de feridos.

O Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA) e a Equatorial foram acionados ao caso. A redação integrada de O Liberal está em campo para colher mais detalhes do episódio.