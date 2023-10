Viatura da Rota derrapa, derruba poste e acerta casal em moto; vídeo

Uma viatura da Ronda Ostensivas Tobias de Aguiar (Rota), a tropa de elite da Polícia Militar (PM), perdeu o controle, colidiu contra um poste e atingiu um casal que estava em uma motocicleta no início da tarde desta segunda-feira (16). O incidente ocorreu durante as comemorações do 53º aniversário da Rota na Avenida Tiradentes, no centro de São Paulo (SP). Durante o evento, o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) entregou uma medalha de mérito ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Assista ao vídeo:

Nas imagens feitas por testemunhas no local é possível observar as viaturas com as sirenes ligadas saindo da sede da Rota, na Avenida Tiradentes. Alguns veículos derrapam e, ao fazer curvas em alta velocidade, as rodas saem do asfalto.

O condutor do último veículo perde o controle e, inicialmente, quase atropela duas pessoas no canteiro central da avenida. Logo em seguida, a viatura colide e derruba um poste, atingindo o casal que estava em uma moto. Por pouco, eles não foram espremidos contra um ônibus que trafegava pela via.

Após a passagem do comboio, os policiais da Rota prestaram socorro às vítimas. Elas sofreram ferimentos leves nas pernas. A Secretaria da Segurança Pública (SSP) comunicou, por meio de nota, que a Polícia Militar abriu um inquérito policial militar e uma sindicância para investigar o ocorrido.