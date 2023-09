Viatura da PM atropela homens que brigavam no meio da rua em Recife; vídeo

Uma viatura da Polícia Militar atropelou um grupo de homens que estava brigando perto do local onde ocorreu a Parada da Diversidade de Pernambuco, no domingo (17), em Boa Viagem, na zona sul do Recife. Outras cenas de confusão e tumulto também foram registradas durante o evento.

Confira o vídeo que circula nas redes sociais:

EM RECIFE

O atropelamento ocorreu na Avenida Conselheiro Aguiar, perto do cruzamento com a Avenida Bruno Veloso. O grupo, com cerca de 20 pessoas, troca chutes e pontapés na pista, quando uma viatura da PM se aproxima e derruba alguns dos homens.

Em seguida, os policiais saem da viatura e os homens se dispersam pelo local. A Polícia Militar se referiu ao atropelamento como "colisão com os suspeitos" e disse que "será instaurado um procedimento administrativo para apurar as circunstâncias em que os fatos ocorreram"

Ao todo, a PM conduziu cinco ocorrências até a delegacia durante a Parada da Diversidade, sendo três de roubo a transeunte, uma de porte de arma branca e uma de desacato.