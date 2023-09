Caminhão derruba poste e bloqueia trânsito na avenida Independência na tarde desta terça-feira

Um caminhão atingiu um poste de energia elétrica na tarde desta terça-feira (26), por volta das 15h30, na avenida Mário Covas com a avenida Independência, no bairro do Coqueiro, em Belém. Com a colisão, dois veículos que transitavam pelo local foram atingidos, sendo eles um Gol e um Fiat Uno. O Gol ficou bastante danificado, enquanto o outro veículo não teve danos maiores. Não houve feridos.

O motorista de aplicativo Ricardo Caldas, de 49 anos, proprietário do Fiat, diz que o acidente ocorreu de repente. O carro dele sofreu poucos danos. "Ele [o caminhão] vinha trazendo uma máquina em cima. A ponta da máquina bateu no poste. Os dois carros estavam parados no sinal. O sinal tava vermelho. O poste caiu", afirma.

Já o promotor de vendas Charles Freitas, de 57 anos, que estava dirigindo o Gol, relata que o susto foi grande, e que, por sorte, não foi atingido pelo poste no momento da queda. "Eu estava parado no sinal. Era o primeiro da fila. A carreta veio dobrando e pegou a ponta do que ele trazia. Era um guindaste. A ponta dele pegou no poste. Eu falei 'só falta ele bater no poste'. Quando eu falei, bateu e veio para cima da gente. Me joguei para o lado do passageiro e eu não me bati", conta.

Agentes da Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito (Semutran) estiveram presente no local para orientar o trânsito na área. O trecho ficou bastante lento após o acidente. Poucos minutos após a batida, a carreta foi retirada do local. Equipes da Equatorial Energia foram acionadas e desligaram a energia elétrica para, posteriormente, realizar a retirada do poste.

Por meio de nota, a Equatorial Pará informou que não há clientes com o fornecimento de energia elétrica interrompido no local, visto que que o poste impactado no incidente pertence ao parque de Iluminação Pública. "A empresa enviou equipe para avaliar a situação e com a ajuda da população retirou o poste da via. A equipe continua no trecho para prestar todo apoio necessário à Prefeitura que é a responsável pela substituição da estrutura", detalhou o comunicado.