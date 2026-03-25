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Polícia

Câmera flagra atropelamento de criança de 4 anos enquanto brincava na frente de casa em Abaetetuba

O suspeito de conduzir o automóvel, Rosinaldo Cavalcante Macêdo, segue foragido

O Liberal
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A imagem em destaque mostra o momento antes de o carro atropelar a criança. (Foto: Reprodução | Redes sociais)

Uma câmera de segurança registrou o momento em que um carro matou Rayla Maria, de apenas 4 anos, atropelada enquanto ela brincava na porta de casa em Abaetetuba, no nordeste do Pará. O caso aconteceu a noite de domingo (22/3), na avenida Hildo de Carvalho, no bairro São Sebastião, nas proximidades da Praça do CEU. O suspeito de conduzir o automóvel, Rosinaldo Cavalcante Macêdo, segue foragido.

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Acidente ocorreu na noite deste domingo (22), nas proximidades da Praça do CEU

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Apesar de não ter o nome divulgado pelas autoridades, o condutor do automóvel se encontra foragido

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Informações que possam ajudar na localização do suspeito podem ser repassadas à polícia, por meio do número 181

Pelas imagens, é possível ver o carro na travessa São Sebastião e dobrando na Hildo de Carvalho. Antes de atingir a menina, por pouco o automóvel não bateu em uma pessoa que seguia na moto. Na sequência, ele sobe na calça e atropela a criança. Depois disso, vários moradores correm até o local e a filmagem termina.  

Testemunhas disseram que Rosinaldo perdeu o controle do carro, em circunstâncias não esclarecidas, subindo na calçada. Ele fugiu sem prestar socorro. Uma mulher que estava no banco do passageiro e seria a esposa do suspeito foi encontrada com escoriações no rosto. A mulher foi encaminhada à delegacia para prestar depoimento.​

Quando as equipes policiais chegaram ao local, encontraram moradores revoltados, que depredavam o veículo envolvido no acidente. A criança já estava embaixo do carro no momento da chegada dos agentes.

Durante a vistoria no interior do veículo, a polícia encontrou uma garrafa de bebida alcoólica, o que pode indicar que o condutor havia ingerido álcool antes do acidente.

Até o começo da tarde desta quarta-feira (25/3), o condutor não havia sido localizado pelas autoridades. As autoridades seguem atrás dele. O caso segue sendo investigado sob sigilo pela delegacia de Abaetetuba. Informações que auxiliem na apuração do caso podem ser repassadas pelo Disque-Denúncia, no número 181. O sigilo é garantido.

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