Carro sobe na calçada e mata criança no bairro São Sebastião, em Abaetetuba

A noite deste domingo (22) terminou com uma tragédia no município de Abaetetuba. Uma criança de quatro anos morreu após ser atropelada por um carro desgovernado no bairro São Sebastião, nas proximidades da Praça do CEU. As circunstâncias do acidente ainda estão sendo apuradas.

De acordo com as informações atualizadas, o caso ocorreu na Avenida Hildo de Carvalho, por volta das 19h. O veículo envolvido no acidente é um Toyota Corolla de cor cinza. Segundo relatos, o motorista perdeu o controle do carro, subiu na calçada e atingiu a vítima, que estava brincando em frente à própria residência. A menina não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.

Quando os policiais chegaram à cena, encontraram populares alterados, que promoviam a depredação do veículo. A criança já estava embaixo do carro no momento da chegada das equipes.

O condutor já havia fugido do local sem prestar socorro. Uma mulher que estava no banco do passageiro foi encontrada com escoriações no rosto e encaminhada à delegacia para prestar depoimento. Durante a vistoria no interior do veículo, foi encontrada uma garrafa de bebida alcoólica.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra moradores e familiares da criança tentando remover o carro para retirar a vítima, que ficou presa sob o veículo.

Equipes de atendimento foram acionadas, assim como as autoridades competentes. Não há confirmação sobre outras pessoas feridas.

A Redação Integrada do Grupo Liberal solicitou nota à Polícia Civil para obter mais informações sobre o caso e aguarda retorno.