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Polícia

PC identifica motorista que matou criança atropelada em Abaetetuba; caso é investigado sob sigilo

Apesar de não ter o nome divulgado pelas autoridades, o condutor do automóvel se encontra foragido

O Liberal
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Moradores tentaram retirar veículo para socorrer a criança (Reprodução/ Redes sociais)

O motorista do carro que matou atropelada uma criança de quatro anos de idade em Abaetetuba, no nordeste do Pará, já foi identificado. O sinistro aconteceu na noite de domingo (22/3), na avenida Hildo de Carvalho, no bairro São Sebastião, nas proximidades da Praça do CEU. A Polícia Civil apura o caso sob sigilo.

Apesar de não ter o nome divulgado pelas autoridades, o condutor do automóvel se encontra foragido. Segundo relatos, ele perdeu o controle do carro, subiu na calçada e atingiu a vítima, que estava brincando em frente à própria residência. A menina não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.

Quando os policiais chegaram à cena, encontraram moradores alterados, que promoviam a depredação do veículo. A criança já estava embaixo do carro no momento da chegada das equipes.

Um vídeo logo após o atropelamento circulou nas redes sociais. Pelas imagens é possível ver moradores revoltados. Eles puxam o automóvel e se desesperam ao verem que a criança morreu. “Meu Deus do céu”, grita uma mulher ao fundo da filmagem.

O suspeito fugiu sem prestar socorro. Uma mulher que estava no banco do passageiro foi encontrada com escoriações no rosto e encaminhada à delegacia para prestar depoimento. Durante a vistoria no interior do veículo, foi encontrada uma garrafa de bebida alcoólica.

Em nota, a PC informou que o caso segue sendo investigado sob sigilo pela delegacia de Abaetetuba. Até o fim da tarde de segunda-feira (22/3), ele não tinha sido localizado. Informações que ajudem na apuração do caso podem ser repassadas pelo Disque-Denúncia, no número 181. O sigilo é garantido.

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