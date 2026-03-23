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Polícia

Suspeito de atropelar e matar menina de 4 anos é procurado pela polícia, em Abaetetuba

Informações que possam ajudar na localização do suspeito podem ser repassadas à polícia, por meio do número 181

O Liberal
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Suspeito de atropelar e matar menina de 4 anos é procurado pela polícia, em Abaetetuba. (Reprodução/ redes sociais)

Equipes das polícias Civil e Militar realizam buscas para localizar Rosinaldo Cavalcante Macêdo, suspeito de atropelar e matar a pequena Rayla Maria, de apenas 4 anos, em Abaetetuba, no nordeste do Pará. O acidente ocorreu na noite do último domingo (22), na avenida Hildo de Carvalho, no bairro São Sebastião. No interior do automóvel, a polícia encontrou uma garrafa de bebida aberta.

De acordo com informações de testemunhas, o homem conduzia um carro quando perdeu o controle do veículo, em circunstâncias não esclarecidas, subiu na calçada e atingiu a criança, que brincava em frente à própria residência. Rayla não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.

Após o atropelamento, o suspeito fugiu sem prestar socorro e, até o momento, não foi localizado. Uma mulher que estava no banco do passageiro e seria a esposa do suspeito foi encontrada com escoriações no rosto. A mulher foi encaminhada à delegacia para prestar depoimento.​

Quando as equipes policiais chegaram ao local, encontraram moradores revoltados, que depredavam o veículo envolvido no acidente. A criança já estava embaixo do carro no momento da chegada dos agentes.

Imagens gravadas logo após o ocorrido passaram a circular nas redes sociais e mostram o desespero de moradores. Em um dos vídeos, pessoas tentam retirar o carro enquanto uma mulher grita ao perceber que a criança havia morrido.

Durante a vistoria no interior do veículo, os policiais encontraram uma garrafa de bebida alcoólica, o que pode indicar que o condutor havia ingerido álcool antes do acidente.

O caso é investigado sob sigilo pela Delegacia de Abaetetuba. Informações que possam ajudar na localização do suspeito podem ser repassadas à polícia, por meio do número 181 (disque-denúncia). A ligação é gratuita, com anonimato garantido.

Fiscalização reforçada

Após a morte da criança, a prefeita de Abaetetuba, Francineti Carvalho, anunciou o reforço na fiscalização do trânsito na cidade. A medida foi divulgada nesta segunda-feira (23), por meio das redes sociais.

Segundo a prefeita, a gestão municipal deve intensificar tanto as ações educativas quanto as fiscalizações, com foco na prevenção de acidentes e no combate à combinação de álcool e direção.

“Nas últimas horas, Abaetetuba registrou acidentes graves, e um deles tirou a vida de uma criança. Quero, antes de tudo, me solidarizar com a família. Não existe forma de mensurar uma dor como essa. Diante disso, a Prefeitura já está mobilizada. Reunimos as equipes e vamos reforçar a fiscalização no trânsito e as ações de orientação. Álcool e direção destrói vidas. E isso precisa ser enfrentado com firmeza”, declarou a prefeita.

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