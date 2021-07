Buldogue francês completa vinte dias sozinho em sacada de prédio de luxo na capital

Um cachorro da raça buldogue francês está sozinho há, pelo menos, vinte dias na sacada do Edifício Anvers, na travessa Dom Romualdo de Seixas, entre as ruas Oliveira Belo e Diogo Móia, no Umarizal, em Belém.

“Esse é só o período que a minha mãe chegou de viagem e começou a observar essa situação. A gente acredita que esse cachorro esteja há muito mais tempo do que isso lá, pegando sol, chuva, passando frio”, relata uma moradora de um prédio vizinho.

Ela conta que moradores já estiveram na portaria do Edifício Anvers, onde foram informados de que o dono do cachorro estaria de férias em outro estado.

“Nós conseguimos o contato dele. Ele foi bem ríspido, por sinal, e disse que o cachorro está sendo cuidado por um zelador que vai lá deixar água e comida. Mas nunca ninguém viu isso”, denuncia a moradora.

No dia 2 deste mês, a redação de Oliberal.com já havia denunciado o caso. Após a repercussão da reportagem, várias denúncias surgiram. Segundo pessoas que já moraram no andar de cima ao qual o buldogue francês está sozinho até hoje, os problemas são recorrentes. “Não é a primeira vez que esse cara abandona. Eu morava no andar de cima. Ele não limpava as fezes do cachorro, nem o xixi. Deveria doar para quem quer cuidar direito”, desabafa um ex-morador.

Através de uma rede social, na semana passada, a delegada Rosa Malena chegou a comentar sobre o caso. De acordo com a autoridade policial, uma equipe da Divisão Especializada em Meio Ambiente e Proteção Animal (Demapa), da Polícia Civil do Pará, já esteve no local para averiguar os fatos. Conforme narra a postagem da delegada, o proprietário encontra-se viajando, “mas deixou o cachorro aos cuidados do zelador do prédio, o qual alimenta o animal, efetua a limpeza do ambiente, assim como leva para passear. Mesmo com tais informações, o proprietário do buldogue francês foi intimado para prestar todos os esclarecimentos”, diz a delegada.

Ainda na postagem de Rosa Malena, um vídeo mostra o suposto zelador colocando comida e água para o cachorro. Porém, ainda segundo moradores de prédios vizinhos, o que as imagens mostram representam uma forma de “maquiar” a realidade do animal. “Ele [o proprietário] fez um vídeo de fingimento. O cachorro está muito magro. Vários vizinhos fazem vídeos dele o dia todo sozinho, no sol e na chuva, tentando se esconder debaixo de uma pia que tem na sacada. Estamos aflitos com tudo isso. O cara postou vídeos como se o cachorro vivesse super bem. Essa raça tem muitas peculiaridades. Por isso, merecem atenção. O que pode acontecer é o cachorro ficar doente e ele despejar o bichinho”, lamenta uma moradora.

A equipe da Redação Integrada de O Liberal entrou em contato com a Polícia Civil do Pará e aguarda um posicionamento para saber como a instituição está acompanhando o caso.