Câmeras flagram homem agredindo gatos e esfaqueando cachorro

Circula nas redes sociais um vídeo onde um homem, no bairro da Compensa, que não teve o nome divulgado, espanca animais no meio da rua, portando uma faca. Um cachorro acabou morrendo depois da ação. O caso foi mostrado no Portal do Holanda.

O vídeo, com a data de 18 de 2021, se tornou público após uma equipe de protetores de animais divulgarem as imagens do crime, que chegou em forma de denúncia anônima para a página em que administram.

Nas imagens, é possível ver o suspeito caminhando pela via quando, de repente, começa a correr atrás de um gato e desfere um chute no animal. Na sequência ele continua perseguindo outros animais e, armado com uma faca, acaba por esfaquear um cachorro, que sai mancando.

O denunciante informou que o cão morreu horas depois devido ao ferimento.