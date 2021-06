Condutor de carro filmado durante suposto abandono de cão presta depoimento nesta segunda

O condutor do veículo flagrado durante um suposto caso de abandono animal na avenida Centenário, em Belém, presta depoimento na manhã desta segunda-feira (21), na Divisão Especializada em Meio Ambiente e Proteção Animal (DEMAPA). O homem, identificado como Claudivan Aires Pereira, de 35 anos, nega que tenha praticado de qualquer tipo de maus-tratos e afirma que apenas prestava um serviço a uma cliente, a tutora do animal, por meio de um aplicativo de transporte.

Segundo o motorista, o caso ocorreu na manhã de sábado (19), mas as imagens viralizaram apenas na manhã de domingo (20), dia em que Claudivan também foi interceptado por uma equipe da Polícia Civil, liderada pela delegada Rosa Malena. Na ocasião, o motorista estava com uma outra passageira no carro e foi responsável por levar a equipe até a casa da tutora do animal. Ele foi localizado no cruzamento das avenidas Brigadeiro Protásio e Doutor Freitas.

Por meio de uma rede social, a delegada Rosa Malena informou que o animal passará por uma perícia criminal, para indicar se houve ou não maus-tratos. Em nota, a Polícia Civil, por meio da Demapa, informou "que após tomar conhecimento do caso tomou todas as providências necessárias para apuração dos fatos, os quais estão sendo analisados para verificação se houve crime de maus-tratos segundo a Lei 9.605", que afirma que todo aquele que praticar o ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos poderá sofrer detenção de três meses a um ano, e multa.

A PC destacou ainda que o animal está com um tutor recebendo todos os cuidados, mas não detalhou se o cachorro continua com a pessoa que supostamente o abandonou. Um inquérito policial foi instaurado para investigar o caso.

Relembre o caso

A gravação gerou a ira dos internautas. Nas imagens, um cachorro branco pula desesperado na janela do veículo de Claudivan, um HB20 hatch de cor bronze e placa QPI-6H54, aparentemente tentar entrar no carro ou impedir que ele siga adiante. Depois de alguns segundos, o carro avança e o animal sai correndo atrás dele em meio a diversos carros na via movimentada. Em seguida, a gravação é encerrada.

Confira o vídeo: