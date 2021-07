Buldogue francês vive supostamente abandonado há, pelo menos, 15 dias na sacada de um prédio, em Belém

Moradores das proximidades do Edifício Anvers, na travessa Dom Romualdo de Seixas, entre as ruas Oliveira Belo e Diogo Móia, no Umarizal, em Belém, têm acompanhado com aflição o suposto abandono de um cachorro da raça buldogue francês, que está há, pelo menos, 15 dias na sacada de um apartamento.

“A gente acredita que esse cachorro esteja há muito mais tempo do que isso lá, pegando sol, chuva, passando frio”, disse a arquiteta Gabrielle Costa, moradora de um prédio vizinho. Segundo ela, comovidos com a situação do cachorro, vários moradores já foram até a portaria do prédio.

Num primeiro momento, os porteiros informaram que o dono do animal moraria na cidade de Macapá, no Amapá. Procurados uma segunda vez, a portaria mudou de versão e disse que o cachorro pertenceria a um outro homem, que estaria de férias em São Paulo.

Segundo a arquiteta, os vizinhos chegaram a conseguir o número de telefone do suposto dono do cachorro. Ao ligarem, foram tratados com rispidez pelo homem, o qual informou ser filho de uma juíza e que, por isso, nada aconteceria com ele.

“Oferecemos ajuda para cuidar do cachorro até ele voltar de viagem, mas não teve jeito. Ele não aceitou. Com isso, quem está sofrendo é o cachorro. Quando chove, ele fica agoniado tentando se recolher, para não se molhar. O dono dele disse que tem um zelador que dá água, comida, mas ninguém nunca viu, apesar de que aparentemente a sacada não está suja. Então, pelo menos num lugar mais ou menos limpo o cachorrinho está”, declarou Gabrielle.

Um Boletim de Ocorrência já foi registrado sobre o caso. A equipe da Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil do Pará e aguarda retorno.