VÍDEO: Polícia localiza cão abandonado na avenida Centenário, em Belém; motorista é interceptado

A Polícia Civil localizou o animal vítima de um abandono que foi registrado em vídeo na avenida Centenário, em Belém. Pouco depois da repercussão do caso, o condutor do veículo flagrado nas imagens também foi interceptado por uma equipe liderada pela delegada Rosa Malena, da Divisão Especializada em Meio Ambiente e Proteção Animal (Demapa), no início da tarde deste domingo (20). Ele, que é motorista de aplicativo, e passageira que estava com o animal foram identificados e prestaram esclarecimentos, informou a PC. Eles foram abordados no cruzamento das avenidas Brigadeiro Protásio e Doutor Freitas.

Ainda conforme a delegada, o animal foi localizado e passará por perícia criminal, bem como por todos os procedimentos cabíveis, para indicar se houve ou não maus-tratos neste caso.

O caso sensibilizou internautas. O vídeo, que foi registrado durante o dia, em plena avenida Centenário engarrafada, mostra o cachorrinho branco pulando na janela do veículo, um HB20 hatch de cor bronze. Depois de alguns segundos, o carro avança e o animal sai correndo atrás dele, que faz o retorno e acelera. Em seguida o vídeo é encerrado.

Em nota, a Polícia Civil, por meio da Divisão Especializada em Meio Ambiente e Proteção Animal, informou "que após tomar conhecimento do caso tomou todas as providências necessárias para apuração dos fatos, os quais estão sendo analisados para verificação se houve crime de maus-tratos segundo a Lei 9.605".

A PC destacou ainda que o animal está com um tutor recebendo todos os cuidados, mas não detalhou se o cachorro continua com a pessoa que supostamente o abandonou. Um inquérito policial foi instaurado para investigar o caso.