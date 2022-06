Briga entre tio e sobrinho termina em morte no bairro de Águas Lindas

Um homem morreu após uma briga nesta terça-feira (28), em Ananindeua, na Região Metropolitana. A Polícia Militar disse que ele caiu desacordado após um desentendimento com o sobrinho e constataram a morte. O caso aconteceu na Vila Cordeiro, no centro de Ananindeua. O corpo não apresenta perfurações ou marcas de tiros.

Militares do 30º Batalhão de Polícia Militar (30º BPM) disseram que o sobrinho fugiu do local após o caso. Ele permanece foragido e ainda não foi localizado. A área foi isolada pela PM e equipes da Polícia Científica do Pará (PCP) realizaram a remoção do corpo do local. A causa da morte só será divulgada após exames de necropsia.

