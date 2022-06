Tudo sobre a morte de 46 pessoas dentro de um caminhão nos EUA; vídeo

Após 46 pessoas serem encontradas mortas em um caminhão perto da cidade de San Antonio, no estado do Texas, nos Estados Unidos, na última segunda-feira (27), muitos questionamentos surgiram em torno do que, de fato, teria acontecido com essas pessoas. Por isso, saiba tudo o que se sabe até agora sobre a tragédia.

Supostos imigrantes

A hipótese inicial é que as vítimas sejam imigrantes que buscavam entrar no país de forma ilegal. Além das mais de 40 pessoas mortas, outras 16 foram encontradas vivas no baú do veículo, sendo quatro crianças.

Polícia investiga causa de mortes (Foto: Jordan Vonderhaar/Getty Images/AFP)

Como os corpos foram encontrados?

Segundo William McManus, chefe da polícia local, um homem ouviu um grito de socorro vindo do caminhão. Um membro do Corpo de Bombeiro relatou que encontrou "pilhas de corpos" e nenhum sinal de água no veículo.

Linha investigativa

A divisão de Investigações de Segurança Interna assumiu o caso junto à polícia local. A linha de ocorrência é descrita como um suposto tráfico humano.

Área conhecida como ponto de embarque

O caminhão onde estavam os corpos das vítimas foi abandonado em uma estrada remota em San Antonio, no Texas, pouco antes das 18h. O local é conhecido por moradores como um ponto de desembarque para imigrantes.

As vítimas foram achadas após um homem ouvir um grito de socorro vindo do caminhão. (Foto: Kaylee Greenlee Beal / Reuters)

Aumento de imigrantes

Nos últimos anos, o sul do Texas tem registrado um grande número de travessias ilegais. Geralmente, esses grupos viajam em veículos através dos postos de controle até San Antonio. Em 2017, dez imigrantes foram encontrados sem vida após ficarem presos dentro de um caminhão estacionado.

Comunicado das autoridades

O prefeito de San Antonio, Ron Nirenberg, considerou o ocorrido como uma tragédia humana e disse que as vítimas tinham "famílias que provavelmente estavam tentando encontrar uma vida melhor". Já o governador do Texas, Greg Abbott, culpou Joe Biden e declarou que as mortes estão na conta do presidente dos Estados Unidos. "Essas mortes estão na conta de Biden. Elas são o resultado de suas políticas mortais de fronteira aberta", escreveu ele no Twitter.

Cúlpula das Américas

A tragédia aconteceu após o governo americano apresentar, durante a Cúpula das Américas, uma declaração com compromisso de conter a imigração irregular.

(Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão de Luiz Cláudio Fernandes, editor web de O Liberal.com)