Mais de 40 corpos sem vida são encontrados dentro de caminhão nos EUA

Mais de 40 pessoas foram encontradas mortas dentro de um caminhão perto da cidade de San Antonio, no estado do Texas, nos Estados Unidos, nesta segunda-feira (27). Os corpos estavam empilhados no interior do veículo. Ainda não se sabe como essas pessoas morreram. As informações são do G1 Mundo.

Um dirigente local informou que outras 16 pessoas foram encontradas com vida e encaminhadas a hospitais da região. De acordo com os bombeiros, quatro dos sobreviventes são crianças.

As autoridades locais estão trabalhando com a hipótese de que as vítimas sejam imigrantes, e teriam entrado nos EUA de forma ilegal. O caminhão - em que estariam as vítimas - foi encontrado abandonado perto de uma linha de trem. Até o momento, três pessoas foram detidas por suposta ligação com o caso.

Uma onda de calor de 39,4 ºC foi registrada no Texas nesta segunda e não havia água no espaço onde as vítimas estavam amontoadas. Contudo, ninguém sabe explicar do que as mais de 40 pessoas morreram.

O Departamento de Segurança Interna dos EUA assumiu a investigação.