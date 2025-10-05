Capa Jornal Amazônia
Polícia

VÍDEO: Briga entre ambulantes e seguranças é registrada em de shopping de Belém

A situação aconteceu na noite desse sábado (4). Estabelecimento se pronunciou sobre o caso

Lívia Ximenes
fonte

A briga entre seguranças e ambulantes ocorreu nesse sábado (4) (Reprodução)

Uma briga entre seguranças de um shopping e vendedores ambulantes agitou a noite desse sábado (4), em Belém. O estabelecimento, localizado no bairro do Reduto, teve a entrada tumultuada devido à confusão. A situação foi registrada por pessoas que passavam pelo local.

O vídeo mostra um segurança do shopping chutando a caixa térmica de um dos ambulantes, que vendia brigadeiros. Em seguida, outro vendedor empurra o funcionário e joga uma corrente de plástico para longe. Entre a discussão, um rapaz com bombons chega e registra de perto o ocorrido. Confira abaixo.

O Shopping Boulevard se manifestou sobre o caso e afirma que ações foram tomadas mediante a situação. “O shopping repudia qualquer ato de violência e esclarece que o incidente foi prontamente controlado, com medidas imediatas adotadas”, disse em nota.

