Ajudante morre em acidente envolvendo carreta da aparelhagem no Pará

Um grave acidente foi registrado na manhã deste domingo (5) no km 3 da BR-010, em Irituia, nordeste do Pará. A ocorrência envolveu uma carreta da aparelhagem “Príncipe Negro” e resultou na morte de um homem identificado apenas como Wallison, que trabalhava como ajudante da aparelhagem.

De acordo com informações da Polícia Militar, o acidente ocorreu por volta das 8h15. A equipe do 42º Batalhão foi acionada e, ao chegar ao local, encontrou o Corpo de Bombeiros e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) já atuando na ocorrência. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre a dinâmica do acidente. O caso é investigado pela Polícia Civil.

A vítima foi arremessada para fora da carreta e morreu ainda no local. Segundo testemunhas, o homem não portava docu​mentos e seus familiares residem em Parauapebas, no sudeste do Pará. O motorista e outro ajudante tiveram apenas ferimentos leves e receberam atendimento no local. O trecho da rodovia foi isolado e sinalizado para garantir a segurança do trânsito durante o trabalho das equipes.

Procurados pela reportagem, os responsáveis pela aparelhagem comentaram sobre o acidente. “Estamos todos muito abalados, desde a notícia, nossa preocupação foi voltada para a vítima e dar todo suporte à família. Estamos sem condições de nos posicionar sobre o que ainda não sabemos ao certo o que aconteceu”, disse o DJ Edilson.

A Polícia Civil foi procurada para fornecer mais detalhes sobre o acidente, mas não houve retorno até a publicação desta matéria.