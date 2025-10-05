Homem é morto a facadas após discussão por R$ 10 em Novo Repartimento

Um homem identificado como Jeferson Costa de Oliveira foi morto a facadas na manhã de sábado (4), em Novo Repartimento, no sudeste do Pará. O autor do crime, Rogério Ferreira Ribeiro, foi preso em flagrante por policiais civis e militares após confessar o assassinato, motivado por uma discussão envolvendo apenas R$ 10,00.

De acordo com testemunhas, os dois estavam em um bar na Vila Tucuruí, consumindo bebidas alcoólicas, quando começaram a discutir. A briga se intensificou e continuou na rua. Em meio à confusão, Rogério sacou uma faca e desferiu mais de dez golpes contra Jeferson.

Imagens gravadas por moradores mostram o momento em que a vítima, já caída no chão, continua sendo atacada pelo agressor, que fugiu logo em seguida. A gravação circulou pelas redes sociais e ajudou a polícia a identificar o suspeito.

Com base em informações repassadas pela população, uma equipe da Polícia Militar localizou Rogério nas proximidades, ainda com marcas de sangue nas roupas e portando a faca usada no crime. Ele confessou a autoria e foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Novo Repartimento, onde foi autuado por homicídio e permanece à disposição da Justiça.