Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Homem é morto a facadas após discussão por R$ 10 em Novo Repartimento

Vídeos gravados pela população ajudaram a polícia a localizar e prender o suspeito do crime

O Liberal
fonte

Homem é morto a facadas após discussão por R$ 10 em Novo Repartimento. (Reprodução/ Correio de Carajás)

Um homem identificado como Jeferson Costa de Oliveira foi morto a facadas na manhã de sábado (4), em Novo Repartimento, no sudeste do Pará. O autor do crime, Rogério Ferreira Ribeiro, foi preso em flagrante por policiais civis e militares após confessar o assassinato, motivado por uma discussão envolvendo apenas R$ 10,00.

De acordo com testemunhas, os dois estavam em um bar na Vila Tucuruí, consumindo bebidas alcoólicas, quando começaram a discutir. A briga se intensificou e continuou na rua. Em meio à confusão, Rogério sacou uma faca e desferiu mais de dez golpes contra Jeferson.

Imagens gravadas por moradores mostram o momento em que a vítima, já caída no chão, continua sendo atacada pelo agressor, que fugiu logo em seguida. A gravação circulou pelas redes sociais e ajudou a polícia a identificar o suspeito.

Com base em informações repassadas pela população, uma equipe da Polícia Militar localizou Rogério nas proximidades, ainda com marcas de sangue nas roupas e portando a faca usada no crime. Ele confessou a autoria e foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Novo Repartimento, onde foi autuado por homicídio e permanece à disposição da Justiça.

 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

homem morto a facadas

pará
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

VIOLÊNCIA

Homem é morto a facadas após discussão por R$ 10 em Novo Repartimento

Vídeos gravados pela população ajudaram a polícia a localizar e prender o suspeito do crime

05.10.25 22h11

SEFA

Fiscalização apreende 70 mil sacos de cimento avaliados em mais de R$ 700 mil em Santarém

A irregularidade resultou na lavratura de quatro Termos de Apreensão e Depósito (TADs), com a cobrança de imposto e multa no valor de R$ 124.461,68

05.10.25 21h41

TRISTEZA

Ajudante morre em acidente envolvendo carreta da aparelhagem no Pará

O motorista e outro ajudante tiveram apenas ferimentos leves e receberam atendimento no local

05.10.25 20h43

TRAGÉDIA

Motociclista morre em grave acidente na zona rural de Palestina do Pará

Após o acidente, a Polícia Militar isolou a área até a chegada da Polícia Civil, que solicitou a remoção do corpo pelo Instituto Médico Legal (IML) para a realização da necropsia

05.10.25 19h53

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

SACRAMENTA

Policial Militar é baleado durante tentativa de assalto em Belém

PM reage e atinge suspeito, que foi preso e está internado sob custódia; Divisão de Homicídios investiga o caso

05.10.25 14h15

BALEADO

VÍDEO: Empresário morre após reagir a assalto no conjunto Geraldo Palmeira, em Ananindeua

Ailton Rodrigues dos Santos chegou a ser levado ao Hospital Metropolitano, mas não resistiu ao ferimento no ombro. Polícia Civil investiga o caso.

05.10.25 12h50

POLÍCIA

Vice-presidente da Fiepa, Antonio Mello é morto em assalto na Grande Belém

Segundo a polícia, uma das hipóteses é de que Antonio possa ter reagido ao roubo e, por isso, foi alvejado

03.10.25 17h20

BRASIL

Mulher denuncia violência doméstica usando papel higiênico: ‘Cárcere privado’

O caso foi registrado em Santa Catarina nesse sábado (4). O agressor, que possui 44 boletins de ocorrências registrado, foi preso

05.10.25 15h30

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda