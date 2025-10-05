Motociclista morre em grave acidente na zona rural de Palestina do Pará
Após o acidente, a Polícia Militar isolou a área até a chegada da Polícia Civil, que solicitou a remoção do corpo pelo Instituto Médico Legal (IML) para a realização da necropsia
Um motociclista identificado como Fábio Madalena da Silva morreu após um acidente ocorrido na tarde de sábado (4), na zona rural de Palestina do Pará, município localizado no sudeste do estado.
De acordo com informações iniciais da polícia, Fábio trafegava por uma estrada vicinal em uma motocicleta Honda Bros quando perdeu o controle do veículo e caiu. O acidente aconteceu por volta das 18h20, na Vicinal Açaizal, na Vila Cueca, a cerca de 28 quilômetros do centro da cidade.
De acordo com o site Correio de Carajás, moradores relataram à polícia que o motociclista perdeu a direção e caiu à beira da estrada. A morte foi constatada ainda no local.
Após o acidente, a Polícia Militar isolou a área até a chegada da Polícia Civil, que solicitou a remoção do corpo pelo Instituto Médico Legal (IML) para a realização da necropsia.
A delegacia de Brejo Grande do Araguaia ficou responsável pelas providências legais e instaurou um inquérito para apurar as causas exatas do acidente.
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA