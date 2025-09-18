Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Brasil chevron right

Brasil

Blogueira apanha de atendente de fast-food: 'Fale baixo, ridícula'

Briga teria começado no momento em que ela se dirigiu ao balcão do restaurante para resgatar o pedido

Gabrielle Borges
fonte

A Polícia Civil do Estado da Bahia (PCBA) informou que as duas envolvidas foram conduzidas à delegacia, onde prestaram depoimento. (Reprodução/Redes Sociais)

Uma briga entre uma cliente e uma funcionária do McDonald's do Boulevard Shopping, em Feira de Santana, a 130km de Salvador, terminou em agressão. Identificada nas redes sociais como “Lay Sousa”, a influenciadora, que tem cerca de 17 mil seguidores, afirma ter recebido um tapa no rosto e acusada de agressão  por atendente da rede de fast food.

Segundo Lay, ela saiu de casa rumo ao shopping na companhia da irmã para ir ao cinema e, nesse meio tempo havia pedido um combo de lanches do MCDonald’s, por meio do aplicativo da rede. A briga começou teria no momento em que ela se dirigiu ao balcão do restaurante para resgatar o pedido.

VEJA MAIS

image VÍDEO: PM é acionada em cinema após mãe levar crianças para ver anime para maiores de 18 anos
Sessão foi interrompida após confusão sobre a classificação indicativa da franquia japonesa. A mulher registrou boletim de ocorrência e relatou que não havia informações acerca da classificação indicativa do filme no momento da compra do ingresso



image Após spoiler de 'Homem-Aranha', cinema em São Paulo tem confusão e spray de pimenta
Uma sessão do filme "Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa" terminou em confusão no cinema do shopping Pátio Higienópolis, em São Paulo (SP)



image Carro desgovernado invade shopping, atravessa corredor com clientes e destrói quiosque
Imagens mostram que motorista chegou a resistir à abordagem dos seguranças, mas foi controlado pelos agentes

“Dei boa noite e pedi para ela ver se meu pedido estava pronto e ela: ‘Aguarde, senhora, que é por ordem de chegada’. Eu falei com ela: ‘Eu pedi pelo aplicativo, a minha ficha é 504, você já tá chamando a 544. Eu queria saber se o meu pedido chegou aqui (sic)’”, segundo Lay, a agressão física teria ocorrido momentos depois.

Ela disse: ‘Fale baixo!’ Aí eu disse: ‘Fale baixo comigo você, ridícula!’ Aí ela já foi e deu um tapa na minha cara”, relatou.

Depois do tapa, a funcionária teria passado mal e desmaiado. Diante disso, equipes de socorro foram acionadas para prestar ajuda. A mulher agredida diz que esperou uma hora até que a funcionária ficasse bem e conseguisse seguir para a delegacia. 

O outro lado

A funcionária, identificada como Alexandra, também se manifestou. Ela afirmou que estava em treinamento na empresa, pediu para a cliente aguardar e que foi xingada de “filha do Exu”. “Quando ela disse isso, eu taquei o tapa na cara dela”, disse. Alexandra relata que a cliente jogou os lanches, a empurrou, ela bateu a cabeça na fritadeira e ficou 1h30 inconsciente e convulsionando. Lay Sousa nega as acusações.

A Polícia Civil do Estado da Bahia (PCBA) informou que as duas envolvidas foram conduzidas à delegacia, onde prestaram depoimento.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com.)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Brasil

confusão em shopping

influencer apanha de funcionária
Brasil
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BRASIL

De luto por morte da mãe de Bernardinho, seleção de vôlei perde e se complica no Mundial

18.09.25 1h03

declaração

Por que Anitta deixou os EUA e voltou a morar no Brasil? Cantora explica

O motivo, segundo ela, foi pessoal

17.09.25 12h43

Seleção brasileira de Vôlei bate República Checa e garante vaga nas oitavas de final do Mundial

16.09.25 0h43

parceria

Itamaraty e MME confirmam processo de adesão do Brasil à Agência Internacional de Energia

O Brasil já é membro associado da Agência desde 2017. Nessa condição, o País pode participar apenas de algumas instâncias, incluindo grupos permanentes, comitês e grupos de trabalho

15.09.25 17h23

MAIS LIDAS EM BRASIL

ALGEMAS DA PAIXÃO

Ex-colega de cela revela que pastora Flordelis é bissexual e está namorando na cadeia

Flordelis cumpre pena em regime fechado pelo homicídio do pastor Anderson do Carmo, com quem ela era casada e tinha filhos.

18.09.25 13h03

POLÊMICA

VÍDEO: PM é acionada em cinema após mãe levar crianças para ver anime para maiores de 18 anos

Sessão foi interrompida após confusão sobre a classificação indicativa da franquia japonesa. A mulher registrou boletim de ocorrência e relatou que não havia informações acerca da classificação indicativa do filme no momento da compra do ingresso

18.09.25 10h31

BRIGA

Blogueira apanha de atendente de fast-food: 'Fale baixo, ridícula'

Briga teria começado no momento em que ela se dirigiu ao balcão do restaurante para resgatar o pedido

18.09.25 11h33

VOCÊ SABIA?

O que é 'anistia'? Conheça o termo e como funciona no Brasil

Palavra tem ganhado notoriedade recentemente devido manifestações pró-Bolsonaro. Entenda mais sobre a origem do termo e seu significado

17.03.25 12h29

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda