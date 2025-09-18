Blogueira apanha de atendente de fast-food: 'Fale baixo, ridícula'

Uma briga entre uma cliente e uma funcionária do McDonald's do Boulevard Shopping, em Feira de Santana, a 130km de Salvador, terminou em agressão. Identificada nas redes sociais como “Lay Sousa”, a influenciadora, que tem cerca de 17 mil seguidores, afirma ter recebido um tapa no rosto e acusada de agressão por atendente da rede de fast food.

Segundo Lay, ela saiu de casa rumo ao shopping na companhia da irmã para ir ao cinema e, nesse meio tempo havia pedido um combo de lanches do MCDonald’s, por meio do aplicativo da rede. A briga começou teria no momento em que ela se dirigiu ao balcão do restaurante para resgatar o pedido.

“Dei boa noite e pedi para ela ver se meu pedido estava pronto e ela: ‘Aguarde, senhora, que é por ordem de chegada’. Eu falei com ela: ‘Eu pedi pelo aplicativo, a minha ficha é 504, você já tá chamando a 544. Eu queria saber se o meu pedido chegou aqui (sic)’”, segundo Lay, a agressão física teria ocorrido momentos depois.

“Ela disse: ‘Fale baixo!’ Aí eu disse: ‘Fale baixo comigo você, ridícula!’ Aí ela já foi e deu um tapa na minha cara”, relatou.

Depois do tapa, a funcionária teria passado mal e desmaiado. Diante disso, equipes de socorro foram acionadas para prestar ajuda. A mulher agredida diz que esperou uma hora até que a funcionária ficasse bem e conseguisse seguir para a delegacia.

O outro lado

A funcionária, identificada como Alexandra, também se manifestou. Ela afirmou que estava em treinamento na empresa, pediu para a cliente aguardar e que foi xingada de “filha do Exu”. “Quando ela disse isso, eu taquei o tapa na cara dela”, disse. Alexandra relata que a cliente jogou os lanches, a empurrou, ela bateu a cabeça na fritadeira e ficou 1h30 inconsciente e convulsionando. Lay Sousa nega as acusações.

A Polícia Civil do Estado da Bahia (PCBA) informou que as duas envolvidas foram conduzidas à delegacia, onde prestaram depoimento.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com.)