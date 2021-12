Após spoiler de 'Homem-Aranha', cinema em São Paulo tem confusão e spray de pimenta

Uma sessão do filme "Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa" terminou em confusão no cinema do shopping Pátio Higienópolis, em São Paulo (SP), na noite de ontem. Um casal se irritou com spoilers e utilizou spray de pimenta contra três adolescentes dentro da sala de cinema. A Cinemark confirmou o incidente ocorrido durante a exibição do longa. Segundo relatos de quem estava presente na sala do cinema, os garotos estavam contando cenas importantes do terceiro filme da franquia estrelada por Tom Holland até que uma mulher disparou spray de pimenta contra eles. O material acabou atingindo outras pessoas que estavam presentes

O empreendedor Fábio Rocha, em seu perfil no Twitter, relatou que estava presente na hora do incidente e que a atitude intempestiva da mulher causou tumultuo e correria nos corredores do cinema. "Não pensou, em hipótese alguma, nas outras pessoas da sala, que não tinham nada a ver com a questão do spoiler. Que motivo mais banal e inadmissível. Estava na sala 2 e vi muitas pessoas passarem mal e quase serem pisoteadas", relatou.