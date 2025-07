Carro desgovernado invade shopping, atravessa corredor com clientes e destrói quiosque

Um carro invadiu o shopping Flamboyant, em Goiânia, capital de Goiás, na noite desta segunda-feira, 21. O local estava com vários consumidores e funcionários no momento do acidente. Imagens e vídeos divulgados nas redes sociais mostram os clientes assustados e ao menos um quiosque comercial, instalado no meio de um dos corredores, totalmente destruído.

Em nota, o empreendimento informou que ninguém ficou ferido e que a situação resultou "exclusivamente em danos materiais".

"A equipe de segurança atuou até a chegada da Polícia Militar, que conduziu o motorista para procedimentos cabíveis".

A identidade do suspeito, bem como seu estado de saúde, não foram informados.

Fotos e imagens do caso viralizaram nas redes. Em um vídeo, um homem que estava no shopping no momento da ocorrência gravou os momentos seguintes ao da passagem do carro. Nas imagens, é possível ver um quiosque bastante danificado, com celulares espalhados pelo chão e funcionários recolhendo os produtos.

Em outro vídeo, é possível ver o suposto condutor do veículo sendo segurado por testemunhas e também pelos seguranças do shopping. Nas imagens, ele chega a resistir à abordagem, mas é controlado pelos agentes do Flamboyant.