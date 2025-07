Belém fica fora da lista das cidades mais infiéis do país; veja o ranking

Um levantamento recente realizado pelo site Ashley Madison, plataforma especializada em relacionamentos extraconjugais, revelou as cidades brasileiras com maior índice de infidelidade em junho de 2025. Belém, mais uma vez, ficou de fora do ranking das 15 cidades mais infiéis do Brasil, o que a posiciona entre as capitais com maior índice de fidelidade no país.

A pesquisa analisou dados de redes sociais, aplicativos de encontros e novos cadastros no próprio Ashley Madison, considerando a proporção populacional de cada cidade. As inscrições indicam interesse em relações extraconjugais e comportamentos afetivos fora do casamento tradicional.

Segundo os dados, as cidades com mais infiéis estão concentradas nas regiões Sul e Sudeste, com destaque para Florianópolis (SC), Porto Alegre (RS) e Curitiba (PR), que ocupam as primeiras posições do ranking. Manaus (AM) foi a única cidade do Norte a aparecer na lista, figurando na 15ª colocação.

Enquanto isso, Belém se mantém fora do levantamento, repetindo um padrão observado em edições anteriores do estudo. Isso reforça a imagem da capital paraense como uma das cidades mais fiéis do Brasil, de acordo com os critérios analisados.

Veja as 15 cidades mais infiéis do Brasil:

Florianópolis (SC) Porto Alegre (RS) Curitiba (PR) Joinville (SC) Contagem (MG) Ribeirão Preto (SP) Sorocaba (SP) Londrina (PR) São José dos Campos (SP) Osasco (SP) Guarulhos (SP) Cuiabá (MT) Uberlândia (MG) Natal (RN) Manaus (AM)