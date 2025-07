Bolsonaro mostra a tornozeleira em ida à Camara dos Deputados

O ex-presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), mostrou para os jornalistas a tornozeleira eletrônica que utiliza por ordem do Supremo Tribunal Federal (STF), na saída da Câmara dos Deputados, na tarde desta segunda-feira (21).

Bolsonaro foi à reunião com na liderança do PL, em Brasília, e na saída do encontro mostrou o equipamento a jornalistas.

As restrições impostas pelo STF a Bolsonaro incluem ainda toque de recolher noturno, proibição de uso de redes sociais e restrição de contato com aliados e diplomatas.