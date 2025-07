Brasil conquista o bronze na série mista na Copa do Mundo de Milão de ginástica rítmica

Um dia após o ouro inédito no conjunto geral em uma etapa da Copa do Mundo, a seleção brasileira de ginástica rítmica conquistou, neste domingo, a medalha de bronze na série mista na etapa de Milão, na Itália. Novamente ao som de "Evidências", Duda Arakaki, Maria Paula Caminha, Mariana Gonçalves, Sofia Pereira e Nicole Pírcio tiraram 27,500 na série de três bolas e dois arcos. O ouro ficou com a China (28,200), e prata, com o Japão (28,000).

Na final da série de cinco fitas, a equipe brasileira cometeu vários erros na execução, com perda de aparelhos e enrosco de fitas. Com 19,250, a performance ficou muito abaixo dos 25,950 da fase classificatória, e o Brasil terminou na sétima colocação. O pódio foi formado por Itália (25,450), Polônia (25,200) e Japão (24,900).

Os bons resultados das brasileiras acontecem às vésperas do Mundial de ginástica rítmica do Rio de Janeiro, que começa no dia 20 de agosto. Em homenagem ao país, algumas rotinas de ginastas estrangeiras contam com trilha sonora brasileira, como a italiana Tara Dagas, ouro na final individual na fita, embalada por "Tá Solteira, Mas Não Tá Sozinha", de Ivete Sangalo e Xanddy.

Nas finais individuais, a brasileira Bárbara Domingos, a Babi, disputou três aparelhos neste domingo e foi a sétima colocada no arco, sexta na bola e sétima na fita. A brasileira terminou na nona colocação no individual geral em Milão e também foi finalista nos Jogos de Paris, nos quais terminou em 10º lugar, o melhor posto do Brasil em Olimpíadas.