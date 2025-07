Pedro entra no 2º tempo, marca no fim e dá a vitória ao Flamengo no clássico com Fluminense

O Flamengo venceu o Fluminense por 1 a 0 neste domingo, no Maracanã, em partida válida pela 15ª rodada do Brasileirão. O gol solitário do clássico foi marcado por Pedro, em um lance de puro oportunismo aos 39 minutos do segundo tempo - e que teve um peso simbólico maior do que os três pontos. Após um atrito com o técnico Filipe Luís e dois jogos fora até mesmo do banco de reservas, o camisa 9 voltou ao time, pediu desculpas, fez seu mea-culpa e respondeu como os grandes atacantes costumam fazer: com bola na rede.

Com o resultado, o Flamengo chega aos 30 pontos e mantém-se na vice-liderança, três atrás do líder Cruzeiro. Já o Fluminense segue estagnado com 20, agora na oitava colocação. A equipe ainda não venceu desde o retorno do Mundial de Clubes, e a oscilação acende o sinal de alerta nas Laranjeiras, principalmente com a saída de Arias.

As últimas semanas no Ninho do Urubu foram movimentadas. Pedro havia se desentendido com Filipe Luís após ser cobrado publicamente pela postura nos treinos e nos jogos. O atacante, que chegou a demonstrar insatisfação com a reserva e ficou fora da lista de relacionados em duas partidas consecutivas, deu um passo atrás. Procurou a comissão técnica, se desculpou e admitiu falhas de conduta, apesar de alfinetar o treinador em certo momento. Filipe Luis, no entanto, decidiu reintegrá-lo ao elenco - uma decisão que, ao fim do clássico, se mostrou acertada.

O jogo, porém, esteve longe de empolgar. No primeiro tempo, o Flamengo teve a posse de bola, mas não a transformou em chances reais. Sem criatividade, esbarrou na boa recomposição defensiva do Fluminense, que, mesmo sem Arias (vendido ao Wolverhampton) e com Cano poupado, foi quem levou mais perigo, especialmente com Bernal, que exigiu uma boa defesa de Rossi.

Filipe Luís voltou a improvisar, com Léo Pereira na lateral esquerda mesmo tendo Viña no banco. Danilo formou a zaga com Ortiz, e Pedro começou no banco. A principal ausência foi Plata, que sentiu dores no aquecimento. Do outro lado, Renato Gaúcho apostou no esquema com três zagueiros, o mesmo utilizado no Mundial, e viu sua equipe conter o rival na primeira etapa.

Na etapa final, o ritmo caiu ainda mais. John Kennedy voltou a atuar pelo Fluminense e entrou no decorrer da partida, mas pouco produziu. A entrada de Pedro, no entanto, mudou o jogo. Mais do que presença na área, o atacante ofereceu uma referência para os cruzamentos e mostrou por que continua sendo uma peça única no elenco rubro-negro.

O gol saiu aos 39 minutos, após escanteio cobrado por Luiz Araújo. Ortiz desviou na primeira trave, e Pedro apareceu na segunda, se esticando para completar com a ponta do pé. Um gol de centroavante clássico - e uma resposta clara de que o momento turbulento pode estar ficando para trás.

Na próxima rodada, o Flamengo enfrenta o Red Bull Bragantino fora de casa, enquanto o Fluminense tenta reencontrar o caminho das vitórias contra o Palmeiras, no Maracanã.

FICHA TÉCNICA

FLAMENGO 1 X 0 FLUMINENSE

FLAMENGO - Rossi; Varela, Léo Oriz, Danilo (Viña) e Léo Pereira; Allan (Evertton Araújo), Jorginho e Arrascaeta (Pedro); Luiz Araújo, Wallace Yan (Matheus Gonçalves) e Everton Cebolinha (Juninho). Técnico: Filipe Luís.

FLUMINENSE - Fábio; Ignácio (Soteldo), Thiago Silva e Freytes; Guga, Bernal, Martinelli (Hércules), Lima (Nonato) e Renê; Canobbio (Serna) e Everaldo (John Kennedy). Técnico: Renato Gaúcho.

GOLS - Pedro, aos 39 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Allan, Léo Pereira e Pedro (Flamengo); Canobbio (Fluminense)

ÁRBITRO - Raphael Claus (SP)

RENDA - R$ 4.386.336,50

PÚBLICO - 58.416 torcedores.

LOCAL - Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).