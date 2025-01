Carro desgovernado desce rua em chamas; veja o vídeo

Um "carro fantasma" foi flagrado descendo desgovernado e em chamas por uma rua em Jataí, no sudoeste de Goiás. O veículo, um Fiat Palio, perdeu os freios e colidiu com um Jeep Renegade estacionado. Apesar do impacto e do incêndio, ninguém ficou ferido durante o incidente.

O caso ocorreu na noite do último sábado (18), na Rua Leomar Ferreira de Melo, no bairro Vila Brasília. As imagens mostram o Fiat Palio sendo consumido pelas chamas, enquanto descia a rua sem motorista. Após a colisão, o proprietário do Jeep Renegade conseguiu retirar seu veículo a tempo, evitando que ele fosse atingido pelo fogo. No entanto, o dono do Fiat Palio não foi localizado.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o veículo percorreu cerca de 150 metros, desgovernado, antes de parar. Durante o trajeto, as chamas consumiram rapidamente o carro. As imagens capturadas pelas câmeras de segurança mostram o momento em que o veículo incendiado se desloca pela rua, aumentando a preocupação dos moradores.

Para combater as chamas, os bombeiros isolaram a área e realizaram um "ataque direto com linha fria". As imagens também mostram os militares utilizando mangueiras para apagar o fogo que consumia o veículo. A ação rápida da equipe foi crucial para evitar que o incêndio se espalhasse para outros carros ou estabelecimentos nas proximidades.*

(Pedro Garcia, estagiário de jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de OLiberal.com)