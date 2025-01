VÍDEO: homem é preso por agredir gerente de supermercado com pá

Um homem de 29 anos foi detido após atacar o gerente de um supermercado em Sinop, Mato Grosso, no último sábado (18). O incidente ocorreu por volta das 19h30 e foi registrado por câmeras de segurança, que mostraram o agressor entrando no estabelecimento e se dirigindo a uma prateleira onde estavam as pás. Ele escolheu uma delas e golpeou a vítima na cabeça, fazendo com que a ela caísse inconsciente.

O gerente, que tem 43 anos, sofreu ferimentos na cabeça, orelha e ouvido. Após o ataque, ele foi imediatamente levado para um hospital da região. Não há informações atualizadas sobre seu estado de saúde. Durante o incidente, havia muitos clientes no supermercado, incluindo crianças que ficaram assustadas com a cena de violência.

Segundo a Polícia Civil, o agressor não é funcionário do supermercado e alegou que sua ação foi motivada por reclamações frequentes de sua esposa sobre o gerente. Ele teria ido ao local já com a intenção de agredir a vítima. A natureza exata das reclamações feitas pela esposa não foi divulgada.

Após o ataque, o homem foi preso sob a acusação de tentativa de homicídio. Ele foi levado à delegacia para prestar depoimento e as autoridades continuam investigando as circunstâncias do ocorrido. O supermercado se manifestou sobre o caso, afirmando que está apurando os fatos e se colocando à disposição para esclarecimentos adicionais.

Em nota oficial, o supermercado expressou seu compromisso com a segurança e bem-estar de seus colaboradores e clientes, destacando que está tomando as medidas necessárias para lidar com a situação. A investigação segue em andamento para entender melhor a relação entre o gerente e o agressor.

*(Pedro Garcia, estagiário de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)