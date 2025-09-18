Capa Jornal Amazônia
Brasil

Brasil

VÍDEO: PM é acionada em cinema após mãe levar crianças para ver anime para maiores de 18 anos

Sessão foi interrompida após confusão sobre a classificação indicativa da franquia japonesa. A mulher registrou boletim de ocorrência e relatou que não havia informações acerca da classificação indicativa do filme no momento da compra do ingresso

Gabrielle Borges
fonte

A sessão do filme paralisa e o desentendimento durou cerca de uma hora. (Reprodução/Redes Sociais)

Uma sessão de cinema da Cinemark em um shopping na zona leste de São Paulo foi completamente interrompida após uma mulher levar os filhos crianças para assistir ao filme do anime Demon Slayer: Castelo Infinito, cuja classificação indicativa é para maiores de 18 anos. Saiba mais detalhes a seguir.

Policiais militares foram acionados para atender a ocorrência, no Shopping Aricanduva. Uma pessoa filmou o momento e relatou nas redes sociais. Segundo o relato, uma família teria se recusado a deixar a sala, o que causou a confusão e deixou o anime suspenso por quase uma hora. Em seguida, entraram quatro policiais na sala e solicitaram que todas as crianças presentes saíssem.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram a confusão do momento. Nas imagens, é possível ver os PMs conversando com a família e a sessão do filme paralisada. Também é possível ouvir pessoas gritando para a família sair rapidamente do local, mas os mesmos se recusaram e o desentendimento durou cerca de uma hora. Confira

Assista ao momento

 

A mulher registrou boletim de ocorrência e relatou que não havia informações acerca da classificação indicativa do filme no momento da compra do ingresso. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública (SSP) afirmou que o caso foi registrado na Delegacia Eletrônica e encaminhado ao 66° Distrito Policial (Jardim Aricanduva), responsável pela área.

O que diz o Cinemark?

Em publicação nas redes sociais, o Cinemark comentou a determinação do Ministério da Justiça para manter a classificação indicativa do anime Demon Slayer: Castelo Infinito” em +18 no Brasil. Em nota, a empresa comentou:

"A Cinemark informa que cumpre as determinações legais do Ministério da Justiça e Segurança Pública, órgão responsável pela classificação indicativa dos filmes, bem como declara que amplamente divulgou nas suas redes sociais, site, app e bilheterias físicas as condições de acesso para o filme “Demon Slayer: Castelo Infinito” com classificação indicativa de +18 anos.

Nos comunicados é informado que clientes de 16 e 17 anos podem assistir ao filme, mediante autorização preenchida pelos responsáveis ou acompanhados dos mesmos, e que clientes de 15 anos, ou menos, não podem assistir ao filme, mesmo que acompanhados dos pais ou com autorização preenchida. Todos os clientes que garantiram seus ingressos antecipadamente foram orientados sobre o pedido de reembolso, caso necessário."

O que é Demon Slayer?

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba é uma franquia de anime e mangá de ação e fantasia sombria que acompanha Tanjiro Kamado, um jovem que se torna caçador de demônios após sua família ser massacrada e sua irmã Nezuko transformada em um demônio. Combinando animação de alta qualidade, trilha sonora impactante e uma história emocionante, a série conquistou fãs em todo o mundo.

Destaques da franquia:

  • Mangá: Mais de 150 milhões de cópias vendidas.
  • Anime: Produzido pelo estúdio Ufotable, famoso pela animação impecável.
  • Filme "Mugen Train": Maior bilheteria da história do cinema japonês.
  • Produtos licenciados: Jogos, figures, roupas e outros itens colecionáveis.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com.)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

