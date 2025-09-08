VÍDEO: Teto de cinema desaba durante sessão de 'Invocação do Mal 4' e assusta público

Imagine estar em uma sala escura assistindo a uma cena de exorcismo de um filme de terror e o teto do cinema desabar nesse exato momento? Algo que parece combinado e surreal, na realidade, ocorreu durante uma sessão do filme "Invocação do Mal 4" em um shopping em Recife. Saiba mais a seguir:

Na noite da última sexta-feira (05), durante a exibição de Invocação do Mal 4 na sala 8 do Cinesystem, na sessão que iniciou às 19h10, no Shopping Paulista North Way, parte do teto cedeu inesperadamente e assustou o público presente.

Segundo funcionários do cinema, não houve vítimas, mas a sessão foi imediatamente encerrada após o ocorrido para evitar maiores acidentes. Como pedido de desculpas, a administração do cinema ofereceu um voucher de cortesia para as pessoas que estavam na sala no momento do desabamento.

Assista:

"A Cinesystem prontamente tomou as devidas providências e os clientes foram atendidos. A sala segue sem programação para os devidos reparos e avaliações das causas do incidente. A Cinesystem lamenta o ocorrido e reforça seu compromisso com o entretenimento, bem-estar e segurança de seus clientes”, disse a empresa em nota.

Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com.